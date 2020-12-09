У СБУ повідомили про майже 100 проваджень, пов’язаних з пандемією COVID-19

У період поширення коронавірусної інфекції COVID-19 за матеріалами Служби безпеки України зареєстровано 99 кримінальних проваджень стосовно злочинів і зловживань в період пандемії, повідомила у середу пресслужба СБУ.

«У межах розслідувань оголошено 23 повідомлення про підозру. Найбільше кримінальних проваджень розпочато щодо забезпечення та закупівель засобів індивідуального захисту. Загалом таких проваджень налічується 19», – йдеться в повідомленні.

Крім того, кажуть в СБУ, 13 кримінальних проваджень розпочато через порушення щодо будівництва та ремонтів приймальних відділень опорних лікарень.

«Здійснюється документування фактів привласнення бюджетних коштів під час капітального ремонту приймальних відділень за значно завищеними цінами на загальну суму понад 10 мільйонів гривень. Ще 11 кримінальних проваджень стосуються забезпечення лікарень киснем і закупівель апаратів штучної вентиляції легень. У тому числі 4 фігурантам із них повідомлено про підозру щодо зловживань під час закупівлі ШВЛ», – повідомили в СБУ.

Повідомляється, що у період пандемії СБУ активно протидіє поширенню фейків про COVID-19.

«Кіберфахівці Служби припинили діяльність понад 450 інтернет-агітаторів, які продукували відповідний контент і дестабілізували ситуацію в країні. 40 з них координували з РФ, тож їхня діяльність розслідується у межах кримінальних проваджень за статтями 109, 110 Кримінального кодексу України. Пік поширення фейків і панічних настроїв спостерігався на початку карантинних заходів», – зазначили у відомстві.

Станом на 9 грудня, за час пандемії COVID-19 в Україні захворіли 845 343 людей, одужали – 451 118, померли – 14 204.