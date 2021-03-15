Поділ на карантинні зони: МОЗ розширило список «помаранчевих» регіонів

Міністерство охорони здоров’я 15 березня оновило розподіл на карантинні зони.

У «червоній» залишаються чотири області – Житомирська, Івано-Франківська, Закарпатська та Чернівецька.

«Помаранчеву» зону розширено з восьми до 11 регіонів: Київ, Вінницька, Донецька, Київська, Львівська, Миколаївська, Сумська, Тернопільська, Хмельницька, Черкаська, Чернігівська області.

Решту регіонів віднесено до «жовтої» зони.

За даними міністерства, допустимий рівень госпіталізації перевищено одразу у дев’яти регіонах: Києві, Вінницькій, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Миколаївській, Тернопільській, Хмельницькій та Чернівецькій областях.

У МОЗ повідомляли, що в Україні протягом минулої доби виявили 6 792 нові випадки COVID-19.

За весь час пандемії в Україні захворіли 1 467 548 осіб, одужали 1 226 007, летальних випадків 28 443.