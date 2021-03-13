Адміністрація «Буковелю» повідомила, що курорт буде закритий на карантин до 27 березня

Адміністрація гірськолижного курорту «Буковель» після рішення влади про закриття його на карантин через ситуацію із захворюваністю на COVID-19 на Прикарпатті повідомила, що обмеження у роботі триватимуть щонайменше до 27 березня.

«Вимоги та рішення регіональної комісії, фактично позбавляють ТК «Буковель» об’єктивної можливості для продовження функціонування та надання туристичних послуг. Зі свого боку адміністрація ТК «Буковель» обіцяє докласти всіх зусиль для забезпечення наших гостей можливостями для отримання придбаних на цей період послуг після 27.03.2021», – йдеться в повідомленні адміністрації «Буковелю».

Повідомляється, що з 13 березня обмежено в’їзд громадянам, що прямують до села Поляниця (в тому числі до туристичного комплексу «Буковель») з «розважальною, спортивною та іншою відпочинковою метою».

Раніше стало відомо, що гірськолижний курорт «Буковель» в Івано-Франківській області рішенням комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій закривається на карантин, а у селі, де розташовується курорт, поліція встановляє додаткові пости правоохоронців.

Івано-Франківська область перебває у «червоній зоні» через високу захворюваність жителів регіону на COVID-19. За минулу добу на Прикарпатті зарєстрували 719 випадків зараження. За весь час пандемії на Івано-Франківщині захворіли понад 72 тисячі людей, більш ніж тисячу померли.