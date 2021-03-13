Курорт «Буковель» на Прикарпатті закрили на карантин, поліція розмістила на в’їзді додаткові пости

Гірськолижний курорт «Буковель» в Івано-Франківській області рішенням комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій закривається на карантин із 13 березня, повідомив напередодні на пресконференції голова Івано-Франківської ОДА Андрій Бойчук.

«Було ухвалене рішення про припинення діяльності курорту «Буковель». Це вимушене рішення і, напевно, не останнє, яке буде», – сказав він.

Водночас в поліції області додали, що на в’їзді у село Паляниця, де розташовується курорт, встановлено додаткові пости.

«З 10 березня працюють десять мобільних груп на території курорту «Буковель». Станом на сьогодні відповідно складено 51 адміністративний протокол, це в тому числі 26 – на операторів підйомників, інші – на підприємців, в тому числі на пункти прокату лижного обладнання. Відповідно до рішення комісії ТЕБ та НС, яка відбулася сьогодні (12 березня – ред.) ввечері, будуть запроваджені додаткові пости в село Паляниця», – сказав начальник ГУНП в Івано-Франківській області Володимир Голубош.

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Івано-Франківська область перебває у «червоній зоні» через високу захворюваність жителів регіону на COVID-19. За минулу добу на Прикарпатті зарєстрували 719 випадків зараження. За весь час пандемії на Івано-Франківщині захворіли понад 72 тисячі людей, більш ніж тисячу померли.