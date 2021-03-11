Продажу квитків та висадки-посадки пасажирів у регіонах з «червоних зон» не буде до 19 березня – УЗ

Обмеження продажу квитків та висадки-посадки пасажирів «Укрзалізниці» залишатимуться чинними до виходу регіонів із «червоних зон», а саме щонайменше до 19 березня, попередила у четвер пресслужба компанії.

«Обмеження продажу квитків, а також висадки та посадки пасажирів, що прямують до Івано-Франківської, Чернівецької, Житомирської та Закарпатської областей, залишаться чинними до 19 березня включно. Обмеження будуть скасовані по факту офіційного виходу регіонів зі статусу «червоних зон» згідно з рішенням МОЗ. «Укрзалізниця» наголошує, що готова до призначення спеціальних рейсів за поданням місцевих облдержадміністрацій для безпечного перевезення людей із дотриманням усіх карантинних вимог, і закликає пасажирів дотримуватись посиленого маскового режиму на борту», – йдеться в повідомленні.

В УЗ нагадують, що наразі відкрито продаж на 5 спеціальних рейсів до і з Закарпаття.

Напередодні «Укрзалізниця» зупинила курсування низки приміських та регіональних поїздів у «червоних» зонах.