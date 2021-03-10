В «Укрзалізниці» кажуть, що торік зазнали збитків від пасажирських перевезень на майже 9 млрд грн

Збитки «Укрзалізниці» від пасажирських перевезень у 2020 році збільшилися на 26%, до 8,7 мільярда гривнь, повідомив у середу голова правління компанії Володимир Жмак.

«Пасажирські перевезення – збитки ростуть, вони в 2020 році дійшли майже до 9 мільярдів гривень, збільшились на 26%. Звичайно, пасажирські перевезення більше зазнали впливу в результаті карантинних заходів та пандемії. Пасажиропотік зменшився на 56% (до 68 млн пасажирів)», – сказав Жмак.

Він зауважив, що активи залізниці зношені, щонайменше на 90%.

«Без оновлення експлуатаційний парк пасажирських вагонів до 2030 року скоротиться на 77%, до 567 вагонів. Тому ми вдячні і уряду, і Верховній Раді, і президентові, що цього року вперше за час незалежності держава передбачила в держбюджеті 4 млрд грн на оновлення складу», – сказав очільник УЗ.

«Укрзалізниця» є національним перевізником вантажів та пасажирів.