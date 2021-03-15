Євросоюз планує розпочати переговори про закупівлю російської вакцини – Reuters

Європейський союз планує розпочати переговори про закупівлю вакцини «Спутнік V», пише Reuters із посиланням на офіційні та дипломатичні джерела в ЄС. Представник Євросоюзу, який веде переговори з виробниками вакцин, повідомив агентству, що в Брюсселі розглядають можливість початку переговорів з Російським фондом прямих інвестицій, який займається просуванням вакцини «Спутнік V» (ім’я чиновника агентство не називає).

За його словами, Італія розглядає можливість використання для виробництва «Спутнік V» найбільшого в країні біореактора на заводі ReiThera. Ще один чиновник ЄС повідомив Reuters, що завод ReiThera був згаданий італійськими офіційними особами як можливе місце для виробництва вакцин проти COVID-19 від інших компаній.

Компанія ReiThera, 30% якої належить державі і яка розробляє власний препарат від COVID-19, відмовилася від коментарів. Речниця Міністерства промисловості Італії відмовилася коментувати розмови про можливе використання заводу.

Представник Європейської комісії, яка координує переговори з виробниками вакцин, заявив Reuters, що ЄС не потрібно розпочинати переговори з розробником російської вакцини, навіть якщо регулятор лікарських засобів блоку схвалить цей препарат.

Угорщина і Словаччина вже домовилися про постачання російської вакцини, а Чехія і Хорватія заявляли про зацікавленість у ній.

4 березня Європейське агентство з лікарських засобів розпочало експертизу реєстраційного досьє російської вакцини, що стало першим кроком у процесі, який може завершитися її схваленням у ЄС. Офіційний представник ЄС у бесіді з Reuters сказав, що рішення про можливе схвалення вакцини може бути ухвалене в травні.

Минулого тижня, як зазначає Reuters, Російський фонд прямих інвестицій підписав угоду зі швейцарською фармацевтичною компанією Adienne про виробництво невеликих партій «Спутнік V» в Італії, хоча Рим у цій угоді не брав участі.