Політична криза в Словаччині через «Спутнік V»: голову МОЗ відправили в відставку

У Словаччині внаслідок політичної кризи, що спалахнула через таємну закупівлю російської вакцини «Спутнік V», відправлений у відставку міністр охорони здоров’я Марек Крайчий. Він належить до провідної партії у владній коаліції «Звичайні люди і незалежні особистості», яку очолює прем’єр-міністр Іґор Матович.

Відставка голови МОЗ була умовою, за якої інші коаліційні партії погодилися залишитися в складі коаліції. Спершу вони вимагали й відставки прем’єра, але врешті відступили від цієї вимоги.

Кризу спричинила закупівля з Росії вакцини проти COVID-19 «Спутнік V», попри те, що вона не схвалена до застосування в Європейському союзі. Цю закупівлю прем’єр і голова МОЗ організували таємно навіть від інших партій коаліції. Коли їх поставили перед фактом прибуття літаків із російськими вакцинами до Словаччини, вони виступили з різкою критикою такого кроку. Кілька депутатів парламенту з цих партій вийшли на знак протесту з їхніх фракцій, тим лишивши коаліцію без своїх голосів.

Проти використання несхваленої російської вакцини виступила й президентка Словаччини Зузана Чапутова.

Рішення про таємну закупівлю вакцини в Росії викликало й дипломатичний скандал, коли Матович, бажаючи пожартувати, сказав, ніби пообіцяв Росії в обмін на вакцину Закарпатську область України, територія якої в 1919–1939 роках перебувала у складі тодішньої Чехословаччини. Після критики з Києва голова МЗС Словаччини, а потім і сам прем’єр вибачилися за ці слова.

Уже доставлена в Словаччину російська вакцина наразі перебуває на складах. Її нині досліджує словацький Державний інститут контролю медпрепаратів, який, як очікують, завершить це дослідження і дасть рекомендацію щодо її використання протягом трьох тижнів. Нині її перевіряють на мишах.

Питання щодо використання російської вакцини без її реєстрації в ЄС останнім часом призвело й до політичних суперечок у сусідній Чехії. Там уряд припускав можливість закупити її заздалегідь в очікуванні на таку реєстрацію, але без неї не використовувати. Президент Мілош Земан, відомий проросійськими поглядами, вимагає відставок посадовців, які заперечують проти негайного використання не схваленої в ЄС російської вакцини.

Європейське агентство медпрепаратів, що відповідає за схвалення лікарських препаратів для всього Євросоюзу, на цей час уже почало поточну перевірку вакцини «Спутнік V» за даними з різних джерел. Тим часом не відомо, коли її дослідження може бути завершене.

Єдиною тим часом країною ЄС, яка вже використовує російську вакцину зі своїм власним схваленням, без схвалення Євросоюзу, є Угорщина.