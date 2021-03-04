Прем’єр Словаччини вибачився за свій жарт про «Закарпаття в обмін на вакцину»

Прем’єр-міністр Словаччини Ігор Матович вибачився за свій жарт про Закарпаття в обмін на російську вакцину.

«Позиція Словаччини щодо територіальної цілісності України завжди була дуже ясною. Повага до міжнародного права є обов’язковою. Перепрошую у всіх українців за свою недоречну реакцію, яка може підірвати їх справедливі зусилля», – заявив Матович у твітері.

Він позначив у своєму дописі президента України Володимира Зеленського та міністра закордонних справ Дмитра Кулебу і написав українською мовою: «Словаччина – твій друг».

2 березня в радіоефірі в Матовича запитали, що саме він пообіцяв Росії в обмін на російську вакцину від COVID-19. «Закарпатську Україну», – відповів прем’єр.

Згодом Матович заявив, що нічого не обіцяв росіянам, а хотів надати людям безпечну вакцину.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розкритикував жарт прем’єр-міністра Словаччини.

За день до цього уряд Словаччини повідомив про закупівлю 2 мільйонів доз російської вакцини «Спутник V». Президентка Словаччини Зузана Чапутова розкритикувала рішення купити російську вакцину.