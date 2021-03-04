ЄС почав процес сертифікації російської вакцини «Спутнік V»

Європейське агентство з лікарських засобів почало процедуру сертифікації російської вакцини від коронавірусу «Спутнік V».

Рішення про початок сертифікації агентство ухвалило на основі наданих результатів лабораторних та клінічних досліджень препарату.

Агентство зазначає, що оцінить відповідність «Спутнік V» стандартам Євросоюзу з ефективності, безпеки та якості. Передбачувані терміни завершення випробувань в агентстві не назвали, але зазначили, що завдяки прискореній процедурі вони займуть менше часу, ніж зазвичай.

У серпні Росія схвалила Sputnik V, першу в світі вакцину проти COVID-19, що спонукало вчених усього світу засумніватися в її безпечності та ефективності, оскільки вона була зареєстрована до того, як стали доступні результати третьої фази досліджень.

Але на початку лютого в медичному журналі The Lancet була оприлюднена стаття творців російської вакцини про проміжні результати третьої фази клінічних досліджень, у якій стверджується, що ефективність цієї вакцини проти симптоматичного перебігу COVID-19 становить 91,6%, приблизно на тому ж рівні, що і у сновних західних вакцин.

Вакцина Sputnik V схвалена для використання приблизно в 30 країнах.