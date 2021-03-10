ЄС закидає Росії і Китаю використання вакцин для пропаганди і наголошує на лідерстві у боротьбі з COVID-19

Шарль Мішель, який очолює Європейську раду, один із керівних органів Європейського союзу, оприлюднив розлоге звернення, в якому наполягає, що ЄС не лише не відстає від решти світу у боротьбі з пандемією коронавірусу, але й «буде йти попереду» у довготерміновій перспективі.

Китай і Росія – два режими з менш бажаними цінностями, ніж у нас, коли вони влаштовують дуже обмежене, але широко розрекламоване постачання вакцин іншим

У відкритому листі європейський посадовець зокрема визнав, що Брюссель має засвоїти уроки з деяких прорахунків «зокрема стосовно виконання контрактів, підписаних з фармацевтичними компаніями», натякаючи на неспроможність виробників швидко забезпечити європейські країни необхідними обсягами вакцин.

Слідом за іншими керівниками Євросоюзу Шарль Мішель наголосив на лідерстві Європи у глобальних зусиллях проти пандемії і критично згадав зокрема США та Велику Британію за те, що він назвав обмеженням експорту вакцин від коронавірусу.

Окремо він звинуватив Пекін і Москву у використанні вакцин для пропаганди.

«Не можна дозволити, щоб нас вводили в оману Китай і Росія – два режими з менш бажаними цінностями, ніж у нас, коли вони влаштовують дуже обмежене, але широко розрекламоване постачання вакцин іншим», – наголошується у листі.

Також, як це нещодавно зробила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Лаєн, Шарль Мішель зазначив, що китайський та російський уряди у порівнянні з ЄС роблять набагато менше щеплень своїм громадянам: «Ті країни зробили половину щеплень у розрахунку на 100 своїх мешканців у порівнянні з Європейським союзом».

Наше стратегічне партнерство зі США, яке ми зараз відроджуємо з новою адміністрацією, також є вирішальним у боротьбі з пандемією

Шарль Мішель заявив, що паралельно з вакцинацією у 27 країнах-членах, ЄС також вклав мільярди у програми розробок і забезпечення вакцинами інших країн світу.

Україна та інші держави Східного партнерства Євросоюзу згадані серед тих, із якими, за словами європейського посадовця, ЄС буде ділитися вакцинами.

«ЄС оформив замовлень на понад два мільярди доз, що вдвічі перевищує потребу для вакцинування свого населення (450 мільйонів). Надлишок, який ми передамо нашим країнам-партнерам та регіонам світу, допоможе вакцинувати сотні мільйонів людей», – наголошує він.

Шарль Мішель також зазначив, що разом зі США Євросоюз «без сумнівів буде найбільшим виробником вакцин для світу. Саме тому наше стратегічне партнерство зі США, яке ми зараз відроджуємо з новою адміністрацією, також є вирішальним у боротьбі з пандемією, – заявив він. – Ми переможемо у цій війні проти COVID-19. І Європа буде ключовим союзником у звільненні світу від цього вірусу», – завершив Шарль Мішель.