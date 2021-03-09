Китай запроваджує сертифікати вакцинації для транскордонних поїздок

Китай запроваджує цифрові сертифікати вакцинації від COVID-19 для своїх громадян, які планують поїздки за кордон.

Цифровий сертифікат, що містить дані про щеплення людини і результати тестування на віруси, доступний для громадян Китаю через програму на платформі WeChat, яка була запущена 8 березня.

Сертифікат поширюється «для сприяння відновленню світової економіки і полегшення транскордонних поїздок», заявив 9 березня офіційний представник Міністерства закордонних справ.

Сертифікат, який наразі доступний тільки для використання громадянами Китаю і поки не є обов’язковим, вважається першим відомим в світі «вірусним паспортом». Він також доступний в паперовій формі.

Китайське державне інформагентство «Сіньхуа» повідомило 8 березня, що сертифікат – це зашифрований QR-код, який дозволяє кожній країні отримувати інформацію про стан здоров’я мандрівників. Але програма все ж викликала деяку стурбованість щодо конфіденційності даних та побоювання, що вона може спричинити розширення державного контролю.

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США і Великобританія входять в число країн, які наразі розглядають можливість видачі аналогічних дозволів.

Європейський союз також працює над такими «зеленими пропусками», що дозволять людям подорожувати між країнами-членами та за кордон.