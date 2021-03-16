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16 березня 2021, Київ 09:58
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Що ми знаємо про вакцини проти COVID-19? (відео)

Що ми знаємо про вакцини проти COVID-19? (відео)
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Що ми знаємо про вакцини проти COVID-19? (відео)

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Фармацевтичні компанії і дослідники працюють над вакцинами з того часу, як вірус COVID-19 був вперше виявлений у Китаї в грудні 2019 року.

Зараз у світі використовується понад десяток вакцин проти COVID-19, ще більше перебувають у розробці. Що ми знаємо про їхню ефективність? Як вони працюють? Наскільки легко їх зберігати та розповсюджувати? Та чи захищають вакцини від нових штамів вірусу, таких як британський та південноафриканський варіанти? (Відео Reuters)

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