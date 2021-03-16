Зараз у світі використовується понад десяток вакцин проти COVID-19, ще більше перебувають у розробці. Що ми знаємо про їхню ефективність? Як вони працюють? Наскільки легко їх зберігати та розповсюджувати? Та чи захищають вакцини від нових штамів вірусу, таких як британський та південноафриканський варіанти? (Відео Reuters)