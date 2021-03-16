Зараз у світі використовується понад десяток вакцин проти COVID-19, ще більше перебувають у розробці. Що ми знаємо про їхню ефективність? Як вони працюють? Наскільки легко їх зберігати та розповсюджувати? Та чи захищають вакцини від нових штамів вірусу, таких як британський та південноафриканський варіанти? (Відео Reuters)
Що ми знаємо про вакцини проти COVID-19? (відео)
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