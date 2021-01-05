5 січня у Львові виписали з лікарні Катерину Терлецьку, 37-річну матір шістьох дітей. Свою шосту дитину вона народила в лікарні із застосуванням кесаревого розтину, на сьомому місяці вагітності, маючи складну форму COVID-19. Хвороба вразила понад 90% легень, пацієнтка кілька тижнів провела у медикаментозному сні. Як зазначають лікарі, на жінку ще чекає довгий шлях реабілітації. Новонароджена донька Катерини – Дарина – поки що лишається під наглядом медиків у лікарні. Коронавірус викликав у дитини запалення легень.