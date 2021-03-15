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15 березня 2021, Київ 20:12
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У Чехії без негативного тесту на COVID-19 не пускають до офісів – відео

У Чехії без негативного тесту на COVID-19 не пускають до офісів – відео
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У Чехії без негативного тесту на COVID-19 не пускають до офісів – відео

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Без негативного тесту на коронавірус до офісу віднині приходити заборонено.

Таким чином у Чехії намагаються зупинити стрімке розповсюдження «ковіду», яке триває попри жорсткий локдаун. Від цього тижня усі компанії в країні, в офісах яких працює більш ніж 250 людей, зобов’язані дотримуватися нових правил та контролювати, аби всі працівники в офісі мали негативний антигенний тест. Як компанії справляються із новими правилами?

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