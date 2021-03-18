У Польщі зафіксована рекордна у 2021 році кількість нових хворих на COVID-19

За даними міністерства охорони здоров’я, в 38-мільйонній Польщі за один день зафіксовано інфікування коронавірусом у 25 052 людей – цього року це найбільша кількість за один день. Високим є й число померлих, всього 453 особи (103 померли саме від COVID-19, у 350 людей коронавірусна інфекція додалася до інших захворювань). За інформацією міністерства, у понад половини нових інфікованих підтверджена британська мутація COVID-19.

У зв’язку зі значним погіршенням епідеміологічної ситуації в Польщі міністр охорони здоров’я Адам Недзєльский оголосив в усій країні від 20 березня до 9 квітня локдаун. Уже цієї суботи будуть внесені зміни в роботу торгових центрів, спортивних об’єктів, костели будуть відкритими лише за умови перебування однієї особи на 15 квадратних метрів.

Під час зустрічі президента Польщі з представниками Збройних сил, які допомагають долати епідемію в країні, Анджей Дуда подякував військовим за цю допомогу. Глава держави при цьому наголосив, що «зараз ситуація погіршується, третя хвиля епідемії коронавірусу цілком очевидна».