Бразилія 3 березня оновила рекорд смертності від COVID-19

Бразилія 3 березня встановила новий щоденний рекорд смертності від COVID-19, попередній такий рекорд був зафіксований 2 березня. За минулу добу в цій південноамериканській країні померли від наслідків коронавірусної хвороби 1910 людей, а загальне число померлих через COVID-19 сягнуло 260 тисяч – це друге місце у світі слідом за США.

Найбільший штат Бразилії, Сан-Паулу (з населенням 44 мільйони людей), змушений був запровадити частковий локдаун.

Пандемія продовжує лютувати в Південній Америці, оскільки країни регіону відстають у кампанії вакцинації, на відміну від Північної Америки, де число інфікувань залишається значним, але зменшується від січня.

У Сполучених Штатах число нових випадків COVID-19 скоротилося на 70% від піку середини січня, а середня кількість смертей за день упала приблизно на 40% за той же період.

Через день після того, як США оголосили, що до кінця травня планують мати достатню дозу вакцин проти COVID-19 для кожної дорослої людини, президент Джо Байден виступив із критикою таких штатів, як Техас і Міссісіпі, які оголосили про повне скасування обмежень.