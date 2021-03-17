Переваги вакцини AstraZeneca перевищують потенційні ризики – Європейське агентство лікарських засобів

Європейське агентство лікарських засобів (EMA) переконане, що переваги протикоронавірусної вакцини AstraZeneca перевищують потенційні ризики. З такою заявою агентство виступило 16 березня після того, як кілька країн призупинили щеплення цією вакциною через занепокоєння щодо можливого зв’язку з утворенням тромбів.

Агентство вказує, що немає доказів зв’язку вакцини AstraZeneca зі згущенням крові, і наполягає, що країни мають продовжити використання цієї вакцини.

За повідомленнями, незначне число людей серед мільйонів, які отримали дози вакцини, зазнало утворення тромбів, що змусило багато країн ЄС, а також кілька інших, що не входять до цього об’єднання, припинити використання препарату, розробленого AstraZeneca.

Щонайменше дві європейські країни, Франція та Італія, привітали заяву Європейського агентства лікарських засобів 16 березня. У кількох регіонах Італії та Франції оголошений частковий локдаун, оскільки програми вакцинації реалізуються повільно. Уряд Франції оголосив, що може запровадити додаткові обмеження для столичного регіону.

У Великій Британії, яка використала понад 11 мільйонів доз AstraZeneca, експерти заявили, що не бачать жодних доказів частішого утворення тромбів у людей, які щеплені цією вакциною.