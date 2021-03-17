Польща оголосила про жорсткий карантин з 20 березня, повідомив міністр охорони здоров’я Адам Недзельскі. Планується, що карантин триватиме до 9 квітня.

«Ми закликаємо роботодавців дозволити працювати з дому наскільки це можливо», – заявив міністр.

За його словами, на час жорсткого карантину будуть зачинені торговельні центри, готелі, спортзали і школи.

У Польщі за останню добу виявили 25 052 нові випадки COVID-19. З початку пандемії кількість захворювань у країні сягнула 1 956 974. Унаслідок викликаних коронавірусом ускладнень померли 48 032 людини.