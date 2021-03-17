ВООЗ рекомендує продовжувати щеплення вакциною AstraZeneca

Всесвітня організація охорони здоров’я заявила в середу, 17 березня, що її експерти все ще переглядають дані щодо безпеки вакцини AstraZeneca від Covid-19, але все ж ВООЗ рекомендує продовжувати програми вакцинації.

«Наразі ВООЗ вважає, що переваги вакцини AstraZeneca перевищують ризики, і рекомендує продовжувати щеплення», – мовиться у заяві, оприлюдненій сьогодні.

16 березня Європейське агентство лікарських засобів (EMA) заявило, що переваги протикоронавірусної вакцини AstraZeneca перевищують потенційні ризики.

З такою заявою агентство виступило після того, як кілька країн призупинили щеплення цією вакциною через занепокоєння щодо можливого зв’язку з утворенням тромбів. Агентство вказує, що немає доказів зв’язку вакцини AstraZeneca зі згущенням крові, і наполягає, що країни мають продовжити використання цієї вакцини.