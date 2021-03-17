Третина українців готові вакцинуватися, приблизно стільки ж не довіряють вакцині – опитування 

Щеплення проти коронавірусної інфекції COVID-19 у найближчі місяці готові зробити 33% українців, тоді як 61% – не готові до такого кроку, свідчать результати соціологічного дослідження Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Як йдеться в дослідженні, головною причиною небажання робити щеплення є недовіра до вакцини – про неї заявили 54% серед тих, хто готовий вакцинуватися.

Так, 38,3% респондентів заявили про недовіру до будь-яких вакцин і вакцинації як такої, 6,2% сумніваються в якості та безпеці вакцини, 5,7% не влаштовує наявна вакцина, а 3,8% зазначили, що вакцина не перевірена.

За даними дослідження, 7,3% тих, хто не має наміру робити щеплення, заявили про відсутність потреби в цьому, 6,1% не робитимуть щеплення за станом здоров’я, 4,6% бояться непередбачуваних наслідків, 3,4% – тому, що вже перехворіли й у них є антитіла, і ще 4,6% заявили, що не вакцинуватимуться, не давши водночас жодних пояснень.

«45% населення ставляться позитивно до першочергової вакцинації публічних осіб і 25% негативно (схожі результати щодо політиків)», – йдеться в дослідженні.

16% українців вважають, що ризик захворіти на COVID-19 у них у найближчі шість місяців високий, 39% – що середній, 31% – що низький.

Опитування проводили 10-12 березня методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера, на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів серед понад 2 тисяч повнолітніх респондентів з усіх регіонів України, крім тимчасово окупованих.

24 лютого в Україні розпочалася планова вакцинація від коронавірусної інфекції. За даними МОЗ, від початку кампанії в Україні вакцинувалися 71 923 людини. Щеплення здійснюють вакциною Covishield (індійська назва вакцини Oxford/AstraZeneca).