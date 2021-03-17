МОЗ: в Україні перша людина отримала повний курс вакцинації від COVID-19

Одна людина в Україні пройшла повний курс вакцинації від COVID-19, отримавши 16 березня друге щеплення, йдеться в повідомленні в Telegram-каналі Міністерства охорони здоров’я України «Коронавірус інфо» вранці 17 березня.

«9 840 осіб щеплено проти COVID-19 за добу 16 березня 2021 року в Україні, з них вакциновано 1 дозою – 9 839 осіб, завершена вакцинація (2 дози) – 1 особи», – йдеться в повідомленні.

За даними МОЗ, від початку кампанії щеплено 71 923 особи, з них отримали одну дозу 71 922 людини, завершили вакцинацію (отримали дві дози) одна людина.

За добу найбільшу кількість щеплень провели у Києві (840 щеплень), за весь період вакцинальної кампанії найбільша кількість щеплених – у Донецькій області (6 284 щеплення), найменша – у Житомирській області (1 441 щеплення), йдеться в повідомленні.

3 березня міністр охорони здоров’я України Максим Степанов висловлював сподівання, що до кінця того або початку наступного тижня (до 8 березня) медична система країни вийде на показник 10 тисяч вакцинацій за добу.

24 лютого в Україні розпочалася планова вакцинація від коронавірусної інфекції. Щеплення почали робити лікарям та військовим.

За день до цього до країни прибула перша партія вакцини від COVID-19. З Індії привезли 500 тисяч доз вакцини Covishield (індійська назва вакцини Oxford/AstraZeneca).