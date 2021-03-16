Чи можна захворіти на COVID після вакцинації?

Протягом 15 березня майже 9 тисяч осіб в Україні отримали щеплення від коронавірусу. В черзі на вакцинацію стоять понад 265 тисяч людей, звітує МОЗ. Чому після вакцинації можна отримати позитивний ПЛР-тест, які є протипоказання до щеплення, і в чому відмінність AstraZeneca від інших вакцин?

Чому варто щепитися?

– Щеплення не є гарантією того, що людина не захворіє.

Але вакцинована людина легше переноситиме захворювання, а також убезпечить себе від ризику летальних випадків, зазначив в інтерв’ю Радіо Свобода доцент кафедри дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології у НМАПО імені П. Шупика Федір Лапій. Вакцина створює захист і вибудовує барֹ’ֹєр для прикріплення вірусу.

У неї набагато менші шанси потрапити в стаціонар і мати серйозний перебіг захворювання

«Якщо відбулась зустріч вакцинованої людини зі збудником COVID-19, то у неї набагато менші шанси потрапити в стаціонар і мати серйозний перебіг захворювання», – наголосив імунолог.

Вакцинована особа може бути джерелом інфекції, вона може заражати інших людей, виділяючи при цьому вірус. Проте, як зауважує Федір Лапій, є дані про те, що, пацієнт, який вакционувався і захворів, має меншу кількість вірусів в організмі (так зване «вірусне навантаження»). Відтак людина в цій ситуації стаж менш заразною для оточуючих.

Чому можна захворіти на коронавірус після вакцинації?

– Щоб вакцина «запрацювала», потрібен час.

Для формування імунної відповіді потрібно в середньому два тижні. Бажано, щоб імунна відповідь була підтверджена, для цього вводять дві дози вакцини, зауважив Радіо Свобода науковець, директор Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна, академік НАН України Сергій Комісаренко.

За його словами, всі вакцини побудовані принципово однаково. Вони постачають частини вірусів до людського організму з тим, щоб імунна система розпізнавала їх і виробляла імунну відповідь, відтак охороняла людину.

Ефективність вакцини після одноразової стандартної дози становить 76% із 22 по 90-й день, зауважує на своїй сторінці у фейсбуці головний санітарний лікар Віктор Ляшко. Він отримав щеплення від коронавірусу, але захворів, бо «потрапив у той період, коли імунітет від щеплення ще не повністю сформований».

Чи можна заразитися на COVID від самої вакцини?

– Ні, оскільки від збудника хвороби залишився лише ген, на якому закодована інформація про те, як клітини людського організму повинні реагувати на збудник захворювання.

За словами імунолога, ген вмонтований в безпечний для людини вірус, який не здатний розмножуватися в організмі. Він використовується у вакцині як листоноша, який доставляє «інструкцію».

Серед українців спостерігається упереджене ставлення не лише до певної вакцини, але й до вакцинації взагалі, кажуть експерти. Якщо вести мову не лише про коронавірус, але й про будь-яку іншу інфекційну хворобу, як-то грип чи гепатит, то сильної активності проводити щеплення у людей немає. Причому скептиків вакцинації багато не лише серед пересічних громадян, але й серед медичних працівників.

МОЗ радить дотримуватися інформаційної гігієни, оскільки від страхів і фейків шкоди більше, ніж від самої вакцини, зауважують чиновники на офіційній сторінці медичного відомства у фейсбуці.

Кому протипоказане щеплення?

Щеплення протипоказане дітям;

Особам, що мають важку форму алергії до попередньої дози вакцини або до її компонентів;

Люлям, що мають високу температуру – понад 38 градусів;

Пацієнти з імуносупресією (ослабленням імунітету з різних причин) або ті, що проходять курс імуносупресивної терапії

В деяких країнах перелічені протипоказання розглядаються лише як застереження щодо вакцинації, стверджує Федір Лапій.

Тут питання не в небезпеці, а в тому, чи буде сформована адекватна імунна відповідь

«В Україні людині, яка проходить курс хіміотерапії, протипоказана вакцинація протягом 3-х місяців неактивованими вакцинами, до яких належить AstraZeneca. В той же час в Америці і в багатьох інших державах сам курс хіміотерапії не є протипоказанням до вакцинації. Тут питання не в небезпеці, а в тому, чи буде сформована адекватна імунна відповідь», – зауважив Федір Лапій.

Ще одним застереженням щодо вакцинації є вагітність. Проте в дослідженнях, які проводили на вагітних тваринах, не було виявлено негативних наслідків від щеплення, оскільки вакцина не містить живого мікроорганізму, стверджують експерти. Наразі у світі провакциновані десятки тисяч вагітних жінок. Щеплення відбулося без ускладнень, і нині вже народилася перша дитина від вакцинованої породіллі.