Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко захворів на COVID-19.

Отримав позитивний ПЛР на ковід. Потрапив у той період, коли імунітет від щеплення ще не повністю сформований. Як показує аналіз даних клінічних досліджень, ефективність вакцини після одноразової стандартної дози становить 76 відсотків з 22-го по 90 день. Рівень антитіл зберігається протягом цього періоду з мінімальним зниженням. У мене був лише 13 день після щеплення, коли з’явились симптоми, тому зрада відміняється. Але я впевнений, що саме завдяки вакцинації перебіг хвороби пройде без ускладнень і незабаром зможу повернутися до роботи!» – написав Ляшко у фейсбуці.

Він додав, що всі вакцини від COVID-19 у першу чергу протестовані на полегшення перебігу хвороби без ускладнень.

За словами Ляшка, він перебуватиме на лікарняному.

Головний санлікар країни вакцинувався від коронавірусу 2 березня. Ляшка вакцинували препаратом Covishield від AstraZeneca у місті Кагарлик Київської області.

24 лютого в Україні розпочалася планова вакцинація від коронавірусної інфекції. Щеплення почали робити лікарям та військовим.

За день до цього до країни прибула перша партія вакцини від COVID-19. З Індії привезли 500 тисяч доз вакцини Covishield (індійська назва вакцини Oxford/AstraZeneca).

У МОЗ повідомляли, що в Україні протягом минулої доби виявили 6 792 нові випадки COVID-19.

За весь час пандемії в Україні захворіли 1 467 548 осіб, одужали 1 226 007, летальних випадків 28 443.