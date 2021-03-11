Польща: висланий російський дипломат поширював COVID-19 на акції за Навального

Спецслужби Польщі звинуватили російського консула в поширенні коронавірусної інфекції нового типу. Стверджується, що він прийшов хворим на акцію на підтримку арештованого російського опозиціонера Олексія Навального в місті Познань. Дипломат був висланий із країни у відповідь на висилку співробітника польського консульства в Санкт-Петербурзі.

Голова пресслужби міністра-координатора польських спецслужб Станіслав Жарин заявив каналу TVP Info, що російський дипломат Ігор Ощепков отримав позитивний тест на COVID-19 21 січня. Однак 23 січня він фотографував акцію прихильників Навального біля будівлі консульства. Крім того, він відвідував своє місце роботи і лікарню Міністерства внутрішніх справ, куди була госпіталізована з коронавірусною інфекцією його дружина.

«Дії Ощепкова поставили під загрозу здоров’я людей, які могли з ним контактувати», – заявив представник спецслужб. Він зазначив, що через поведінку росіянина в Познані могли виникнути нові вогнища інфекції. Російське МЗС ці заяви не коментувало.

5 лютого Росія оголосила персонами нон ґрата трьох дипломатів зі Швеції, Польщі та Німеччини. Стверджувалося, що вони брали участь в акції протесту на підтримку Навального. У відповідь з кожної з цих країн був висланий російський дипломат.