Росія переслідує силовиків, звинувачених у витоку даних про отруєння Навального

МОСКВА – Через чотири місяці після свого отруєння під час повернення із Сибіру до Москви, російський опозиціонер Олексій Навальний хитрістю примусив одного зі своїх імовірних отруювачів зізнатися телефоном. Також Навальний співпрацював із журналістами-розслідувачами над ідентифікацією осіб, підозрюваних у використанні нервово-паралітичного речовини «Новачок» під час невдалого замаху.

Російський опозиціонер Олексій Навальний зараз відбуває тюремний термін у два з половиною роки за межами столиці Росії – Москви, заарештований в момент повернення до Росії в січні. І, схоже, російська влада переслідує тих, хто дозволив Навальному та журналістам, з якими він працював, висвітлити брудну операцію проти нього.

Першого березня російська ділова газета «Коммерсант» повідомила, що відкрито кримінальне провадження щодо співробітника правоохоронних органів, якого звинувачують у продажі даних пасажирів рейсу, що прямував до Москви, на якому Навальному 20 серпня 2020 року стало зле.

Використовуючи ці дані, Навальний співпрацював зі слідчою групою Bellingcat та російським новинним сайтом The Insider, щоб відстежити переміщення можливих таємних агентів, які переслідували його, в тому числі тих, яких він та розслідувачі з Британії звинувачують у отруєнні його в місті Томськ.

Кого і за що переслідують?

«Коммерсант» повідомляє, що співробітник поліції, який працює в Санкт-Петербурзі, незаконно отримав доступ до авіаційної бази даних 8 і 9 вересня, шукаючи інформацію про рейси до московського аеропорту «Домодєдово» з Томська 20 і 21 серпня, включно з рейсом, на якому Навальному стало зле. Потім він передав деталі третій стороні, повідомляє видання.

14 грудня 2020 року Bellingcat, The Insider, CNN та німецький журнал Der Spiegel опублікували матеріал, в якому назвали вісьмох осіб, підозрюваних у зв’язках з підрозділом ФСБ, який займається токсинами. Вони, як стверджують журналісти, по черзі відстежували Навального в поїздках за три роки до отруєння, у якому Навальний звинувачує президента Росії Володимира Путіна.

У розслідуванні цитуються дані польотів та телефонних з'єднань, які можна отримати на російському чорному ринку за допомогою «пробиву». Це практика, широко використовувана російськими журналістами, які розслідують корупцію, і по суті є купівлею персональних даних переважно у даркнеті.

«Той факт, що інформація, яка витекла, була куплена та вкрадена, лягла в основу нещодавніх викриттів російських таємних операцій, очевидно, є незручним та тривожним для Кремля», – каже в інтерв’ю Радіо Свобода Марк Ґалеотті, експерт з питань російських спецслужб.

«Коммерсант» повідомив, що звинувачення проти поліцейського в Санкт-Петербурзі, якого офіційно не називають, але якого вирахували місцеві ЗМІ як Романа Гладишева, може бути пов'язане зі справою журналістки Мяйле Мачюліте, яка була затримана на Московському залізничному вокзалі 27 лютого, коли зустрілася зі знайомим з поліції, який пообіцяв передати їй «важливу інформацію», повідомляє сайт новин База, де Мачюліте працює.

Мачюліте, яка не відразу відповіла на запит про коментар у соціальних мережах, допитували протягом семи годин і відпустили. Як повідомляє незалежний петербурзький новинний сайт «Фонтанка», вона підписала угоду про нерозголошення та допитувалася в рамках кампанії, організованої, щоб з'ясувати, хто взагалі замовив дані, які обвинувачені службовці дістали для розслідування Навального.

Скидається на те, що порушені справи є частиною ширшої кампанії з покарання тих, хто допомагав Навальному та журналістам, з якими він співпрацював у пошуку даних, які можуть бути використані як докази проти його ймовірних нападників.

Російські ЗМІ повідомляли, що подібне розслідування було розпочате 29 грудня проти Кирила Чупрова, лейтенанта поліції в Самарі, якого звинувачують у використанні тієї самої бази даних для передачі інформації про польоти третій стороні.

Обидва правоохоронці можуть бути засуджені до десяти років позбавлення волі, якщо їх судитимуть і визнають винними у зловживанні службовим становищем, що призвело до «тяжких наслідків».

«Справжнє питання полягає в тому, що, враховуючи, що саме співробітники поліції та ФСБ в основному монетизують свій доступ до офіційних баз даних, наскільки вдасться відмовитись від цього? – каже Ґалеотті. – Доведеться зробити більше, ніж просто кілька демонстративних арештів».

ГРУ через Безлера тиснуть на Bellingcat

Рейс Навального до Москви 20 серпня здійснив аварійну посадку в місті Омськ, а опозиціонера доставили до лікарні. Через два дні його перевели на лікування до Берліна, де німецькі експерти виявили сліди нервово-паралітичної речовини групи «Новачок», подібної до отрути, використаної проти колишнього російського подвійного агента Сергія Скрипаля в Солсбері, Англія, в березні 2018 року.

Навальний видужав і взяв участь у розслідуванні свого отруєння на основі відкритих джерел. Але Путін та інші високопосадовці відкинули його твердження про причетність держави, незважаючи на докази, і доклали зусиль, щоб дискредитувати ці розслідування.

Путін та інші високопосадовці безпідставно стверджували, що як Навальний, так і Bellingcat, які опублікували розслідування збиття рейсу MH17 над Східною Україною в 2014 році та отруєння Скрипаля, в обох випадках підтверджуючи пряму чи опосередковану участь російських чиновників, «працюють за наказом західних спецслужб».

Першого березня Ігор Безлер, колишній лідер підтримуваних Росією бойовиків на сході України, якого Bellingcat звинувачує в причетності до збиття MH17, в результаті якої загинуло 298 пасажирів та екіпаж, подав позов на розслідувальну організацію за наклеп.

Адвокат Саркіс Дарбінян припустив, що російська військова розвідка заохочувала Безлера, щоб чинити тиск на Bellingcat та заблокувати його веб-сайт у Росії – і, мабуть, ускладнювати цитування своїх розслідувань російськими ЗМІ.

«Увесь сайт постане перед загрозою, якщо Bellingcat відмовиться видалити [матеріали, що стосуються Безлера] і опублікувати спростування», – сказав сайту «Медуза» Дарбінян, який представляє Bellingcat у справі в Росії.

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