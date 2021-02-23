«Хімічна зброя – це державна політика»: декан російського вишу у суперечці із прихильницею Навального

Регіональний штаб опозиційного політика Олексія Навального у сибірському місті Іркутськ опублікував аудіозапис так званої «виховної бесіди» між, ймовірно, деканом біотехнологічного відділу Іркутського державного аграрного університету і студенткою-активісткою Євгенією Іванченко. Подробиці розповідає Сибірська редакція Російської служби Радіо Свобода.

У російському Іркутську, ймовірно, декан факультету біотехнології аграрного університету Ольга Ільїна, провела «профілактичну бесіду», як це практикувалося в СРСР, зі студенткою і громадянської активісткою Євгенією Іванченко. Причиною стало її участь в акціях на підтримку політика Олексія Навального і фотографії, які дівчина виклала в соціальних мережах. Аудіозапис розмови опублікував штаб російського опозиціонера.

На записі голос, який було визначено як голос Ільїної, виправдовує використання хімічної зброї проти Навального, якого вона звинувачує у «дестабілізації» Росії. Поки неясно, коли точно відбулася записана розмова.

«Такі, як Навальний, виступають проти​»

Під час діалогу людина із голосом, схожим на голос деканки Ільїної, довго з'ясовує у дівчини, чому вона виходить на протести і що її не влаштовує у сучасній Росії.

Іванченко відповідає на запитання і пояснює, що вона бере участь протестах, бо порушуються права громадян і про те, що економічна і соціальна ситуація в країні погіршується. Однак декан різко змінює тему і починає говорити про отруєння.

«Я не погоджуся. Стабільність (у нас). Так, у мене буває нездоров'я. Так, чимось там отруїлося, і все. Мене чомусь в Німеччину не екстрадують. Мене канцлер не вітає. А це все коштує грошей. На які гроші він поїхав? На які?», – запитує викладачка, ймовірно маючи на увазі отруєння Навального в Томську минулого літа.

«Хімічна зброя – це державна політика для стримування, – каже Ільїна. – Ти знаєш, у нас світ який: був однополярний, дво-, триполярний... Ми повинні як держава себе охороняти. Ми будемо створювати будь-які види зброї, щоб протистояти. А такі, як Навальний, виступають проти. За розхитування ситуації в Росії», – каже Ільїна.

«Американці печиво роздавали»

Коли Іванченко заперечила, що «ситуація в Росії і так нестабільна», Ільїна продовжує свою думку, згадуючи Україну.

«Вона (ситуація – ред.) стабільна! – сказала вона. – А ось такі, як Навальний та його прихильники, її розхитують. І правильно робить держава, що не дає можливості розхитати. Подивися, що зробили з Україною. Американці приїздили і печиво роздавали на Майдані».

Потім деканка продовжує повторювати безпідставні звинувачення Кремля у тому, що Сполучені Штати організували масові протести в Україні, які позбавили влади проросійського президента Віктора Януковича у 2014 році.

«А що зараз коїться у Білорусі?» – завершує вона, вочевидь, маючи на увазі тривалі протести проти авторитарного керівника Олександра Лукашенка, що розпочалися після виборів у серпні, які продовжили його 26-річне правління, але багатьма сприймаються як сфальшовані на його користь.

В Іркутську учасників протестів притягають до адмінвідповідальності

Невідомо, чи покарали студентку Іванченко за її політичну активність.

Адміністрація Іркутського державного аграрного університету відмовилася відповідати на запит від Радіо Свобода.

Місцевий новинний вебсайт повідомив, що нібито декан Ільїна «у відпустці».

Під час протестів 23 та 31 січня поліція затримала тисячі людей у містах по цілій країні.

В Іркутську щонайменше 74 людини було притягнуто до адміністративної відповідальності за участь у несанкціонованому мітингу або невиконання вказівок правоохоронців.

Силовий тиск, напади

Після протестів учасники у багатьох містах побоюються, що вони стали мішенями для помсти.

20 лютого група невідомих у Дагестані напала на прихильника Навального Руслана Абляхімова та жорстоко його побила.

21 лютого влада в Краснодарі відкрила адміністративне провадження проти прихильниці Навального Анастасії Панченко за «пропаганду нетрадиційної сексуальної орієнтації». Вона опублікувала фотографії, на яких одностатеві пари цілуються під час протесту 14 лютого на підтримку Навального під слоганом «Любов сильніша страху».

19 лютого у Новосибірську невідомий кинув «коктейль Молотова» в автівку, що належить прихильнику Навального.

Повідомляється, що численні компанії, чиї керівники брали участь у протестах, потрапили під перевірки Департаменту економічної безпеки Міністерства внутрішніх справ Росії.

Російському опозиційному лідеру Олексію Навальному стало дуже зле в серпні під час перельоту з сибірського міста Томськ до Москви. Після негайної допомоги в Омську, де посадили літак, його евакуювали до Німеччини, де він провів кілька тижнів, видужуючи після отруєння. Німецькі спеціалісти визначили, що його отруїли нервово-паралітичною речовиною, а група розслідувачів Bellingcat на основі відкритих даних пов’язала отруєння із групою співробітників Федеральної служби безпеки Росії. Навальний заявив, що наказ про отруєння віддав президент Володимир Путін.

Попри докази, російський уряд заперечив свою причетність, а влада відмовилася відкривати кримінальне провадження стосовно інциденту.

Мировий суд Бабушкінського району Москви визнав російського опозиціонера Олексія Навального винним у наклепі на пенсіонера Гната Артеменка, про якого російські державні ЗМІ пишуть як про «ветерана Великої Вітчизняної війни». Про це повідомив кореспондент російської служби Радіо Свобода.

«Суд постановив визнати Навального Олексія Анатолійовича винним у злочині, передбаченому ч. 2 ст. 128.1 КК РФ («Наклеп»)», – зачитала вирок суддя Віра Акімова.

У вироку наголошується, що вина Навального «підтверджується показаннями свідків, потерпілого і експертизами». За словами судді, Навальний через соцмережі навмисно публікував «відомості, що підривають авторитет потерпілого».

Суд присудив Навальному штраф в розмірі 850 тисяч рублів (близько 320 тисяч гривень), обвинувачення просило 950 тисяч.

Раніше сьогодні Московський міський суд у Росії в суботу залишив в силі рішення Симоновського суду Москви відправити в колонію загального режиму опозиційного політика Олексія Навального, замінивши йому умовний термін на реальний у кримінальній справі 2014 року. При цьому суд врахував у термін відбування покарання час, який Навальний провів під домашнім арештом з 30 грудня 2014 року до 17 лютого 2015 року, а також місяць у СІЗО «Матроська тиша».

Таким чином, опозиціонер перебуватиме в колонії близько 2 років і 5 місяців, а не 2 роки і 8 місяців, як випливало з рішення Симоновського суду.

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