Міністри закордонних справ ЄС домовилися щодо санкцій проти Росії за ув’язнення Навального

Міністри закордонних справ країн-членів Європейського союзу загалом домовилися щодо санкцій проти Росії за ув’язнення російського опозиціонера Олексія Навального. Про це повідомив кореспондент Радіо Свобода.

Він зазначив, що роботу над санкційними списками почнуть зараз, вони мають бути готовими у березні.

Нові санкції проти Росії послідують після тижнів внутрішніх дебатів у ЄС. У жовтні Євросоюз вніс шістьох російських чиновників у «чорний список» через отруєння Навального.

21 лютого Верховний представник Європейського союзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що Росія продовжує ігнорувати рішення Європейського суду з прав людини, який вимагає від уряду Росії звільнити Навального.

Країни-члени ЄС на чолі з Польщею і країнами Балтії закликають до більш жорсткої політики щодо Росії, включаючи додаткові економічні санкції.

Напередодні зустрічі в Брюсселі двоє найближчих союзників Навального зустрілися в бельгійській столиці з вісьмома міністрами закордонних справ ЄС та кількома послами ЄС.

Один із соратників Навального, Леонід Волков, сказав AFP, що вони «говорили про адресні персональні санкції проти найближчих союзників Путіна і людей, винних у серйозних порушеннях прав людини». Зустріч організував міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.

США, ЄС, Великобританія і Канада вже ввели низку санкцій проти Росії через анексію Криму в 2014 році і підтримку Москвою бойовиків на сході України.