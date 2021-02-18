ЄС визначиться з санкціями проти Росії через арешт Навального в лютому – ЗМІ

Представники країн ЄС домовляться про санкції за арешт російського опозиціонера Олексія Навального 22 лютого. Про це пише Bloomberg з посиланням на дипломатичні джерела.

Зазначається, що санкції не торкнуться великих російських підприємців.

За словами співрозмовників агентства, в ЄС є розбіжності щодо того, хто має бути у санкційному списку. Брюссель також побоюється зростання впливу Пекіна спільно з Москвою. Ймовірно, обмеження запровадять проти чиновників, які причетні безпосередньо до кримінальної справи проти Навального.

За даними Reuters, Брюссель може запровадити санкції перед самітом ЄС 25 березня.

Соратники Олексія Навального звернулися до влади США і ЄС із закликом запровадити персональні санкції проти 35 людей з оточення російського президента, причетних, як вони стверджують, до корупції і порушення прав людини. Навальний і його прихильники підкреслюють, що закликають не до секторальних санкцій, а до точкових заходів впливу на конкретних осіб. Після цього в Росії стали обговорюватися питання відповідальності за заклики до санкцій, аж до позбавлення громадянства.

Європейський союз засудив затримання і ув’язнення Навального після того, як він повернувся до Росії після лікування в Німеччині від отруєння бойовою нервово-паралітичною отрутою класу «новачок», яке, за даними розслідувань, здійснили російські спецслужби. Європейський парламент закликав у зв’язку з цим запровадити санкції щодо ближнього кола президента Росії Володимира Путіна.

Верховний представник Європейського союзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель, який нещодавно побував із візитом у Москві, не виключив нових санкцій проти Росії, яка, на його думку, рухається «авторитарним шляхом».

Агентство Reuters із посиланням на джерела повідомляло, що після рішення російського суду відправити Навального в колонію нові санкції ЄС можуть торкнутися оточення президента Росії Володимира Путіна. Активи наближених до нього людей можуть заморозити, їм можуть заборонити поїздки в ЄС. Саме цього вимагають від західних дипломатів також соратники Навального.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров у відповідь заявив, що Росія готова розірвати відносини з Євросоюзом у випадку значного посилення санкцій проти Москви.