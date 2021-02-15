ЄС готує санкції щодо Росії через ув’язнення Навального, їх можуть запровадити в березні

Європейський союз готує рішення про санкції через порушення прав людини у зв’язку з ув’язненням у Росії опозиційного діяча Олексія Навального, але не встигне підготувати їх до розгляду на засіданні Ради ЄС у форматі міністрів закордонних справ 22 лютого. Про це повідомляє редактор Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода з питань Європи Рікард Юзвяк, раніше багатолітній кореспондент радіо в Брюсселі, який і далі стежить за подіями в Євросоюзі.

За його словами, наразі можна чекати на певну політичну домовленість із цього приводу з тим, що офіційне схвалення санкційних заходів буде ймовірне на засіданні Європейської ради (саміті Євросоюзу) в березні.

Європейський союз засудив затримання і ув’язнення Навального після того, як він повернувся до Росії після лікування в Німеччині від отруєння бойовою нервово-паралітичною отрутою класу «новачок», яке, за даними розслідувань, здійснили російські спецслужби. Європейський парламент закликав у зв’язку з цим запровадити санкції щодо ближнього кола президента Росії Володимира Путіна.

Верховний представник Європейського союзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель, який нещодавно побував із візитом у Москві, не виключив нових санкцій проти Росії, яка, на його думку, рухається «авторитарним шляхом».

Агентство Reuters із посиланням на джерела повідомляло, що після рішення російського суду відправити Навального в колонію нові санкції ЄС можуть торкнутися оточення президента Росії Володимира Путіна. Активи наближених до нього людей можуть заморозити, їм можуть заборонити поїздки в ЄС. Саме цього вимагають від західних дипломатів також соратники Навального.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров у відповідь заявив, що Росія готова розірвати відносини з Євросоюзом у випадку значного посилення санкцій проти Москви.