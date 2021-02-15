У Росії з ліхтариками протестували проти політрепресій

У Росії на заклик штабу ув’язненого критика Кремля Олексія Навального 14 лютого протестували проти політичних репресій у цій країні ввімкненими ліхтариками мобільних телефонів, кілька людей були затримані.

За повідомленнями російських правозахисників, за акції, в перебігу яких учасники мали ввечері в визначений час увімкнути ліхтарики мобільних телефонів або, як варіант, запалити свічки і викласти з них зображення серця, були затримані 17 осіб у Росії і ще 5 в окупованому нею Криму.

Більшість затриманих врешті відпустили, на декого наклали штрафи, повідомляє російський правозахисний портал «ОВД-Инфо», який відстежує долю затриманих на акціях протесту.

Акція 14 лютого збіглася з популярним останнім часом «днем закоханих» – це день святого Валентина, коли католицька церква вшановує трьох давньохристиянських святих із цим іменем (православні церкви вшановують двох із них в інші дати). На цей день штаби Навального оголосили акцію «Кохання сильніше за страх».

Як видно з повідомлень в інтернеті, зокрема в соцмережах, тільки в найбільших містах Росії в цих акціях подекуди брали участь одночасно десятки чи й сотні людей, деінде це були лише одиниці.

Крім того, вдень 14 лютого в столиці Москві і другому найбільшому місті Росії Санкт-Петербурзі були влаштовані жіночі «ланцюги солідарності» з політв’язнями, на кшталт аналогічних акцій, які влаштовували в Білорусі. В Москві в ньому взяли участь близько 200 жінок, у Санкт-Петербурзі близько 70.

Раніше в низці міст Росії активісти отримали застереження від прокуратури про неприпустимість «здійснення екстремістської діяльності» і проведення акції на підтримку Навального 14 лютого. Про акції також говорили депутати Держдуми, зокрема, Петро Толстой дорівняв їх до дій нацистських пособників під час Великої Вітчизняної війни.

А «Роскомнагляд» заблокував сайт видання «Спектр» через те, що в його статті називалося точний час акції, коли треба було ввімкнути ліхтарики. Російська влада заявляла, що вважатиме будь-які повідомлення про акції з ліхтариками за заклики до масових заворушень.