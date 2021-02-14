Прихильники Навального в Росії проводять флешмоби з ліхтариками

Прихильники російського опозиціонера Олексія Навального, який перебуває в СІЗО, в різних містах Росії 14 лютого, в День святого Валентина, який відзначається як день закоханих, проводять флешмоби на підтримку політика.

На заклик його штабу вони в певний час запалюють на вулиці ліхтарики на мобільних телефонах, а також викладають зі свічок фігури сердечок. Девіз акції: «Любов сильніша за страх».

Акції вже відбулися в Петропавловську-Камчатському, на Сахаліні, у Владивостоку, Хабаровську, Читі, Іркутську. З опублікованих в соцмережах фотографій важко зробити висновки про те, скільки людей взяли участь в акції.

Повідомлень про те, що влада перешкоджає учасникам флешмобів, поки що не було.

Раніше в низці міст Росії активісти отримали застереження від прокуратури про неприпустимість «здійснення екстремістської діяльності» і проведення акції на підтримку Навального 14 лютого.

«Роскомнагляд» заблокував сайт видання «Спектр» через те, що в його статті називався точний час акції.

У кінці січня і на початку лютого в містах Росії відбулися кілька масових вуличних акцій протесту прихильників Навального. Більше ніж 10 тисяч їх учасників були затримані, багато кого відправили під арешт. Леонід Волков оголосив, що акції протесту поновляться навесні, а акція 14 лютого відбудеться «в іншому форматі», щоб уникнути затримань із боку поліції.