Голова штабів Навального анонсував протест 14 лютого «в іншому форматі»

Черговий протест на підтримку заарештованого в Росії опозиційного політика Олексія Навального запланований на 14 лютого, повідомив голова мережі регіональних штабів Навального Леонід Волков у коментарі «МБХ медіа».

Минулого тижня Волков заявив, що акції протесту за звільнення Навального відновляться навесні.

14 лютого, за його словами, буде не звичайний мітинг або хода.

«Наступна акція пройде 14 лютого. Ми сьогодні-завтра розповімо про її формат. Просто це буде якийсь зовсім інший формат. Ми зробимо все набагато хитріше і не будемо намагатися безпосередньо взаємодіяти з поліцією, будемо від цього йти», – сказав Волков.

Пізніше він роз’яснив формат акції: «Штаб Навального пропонує всім жителям великих російських міст увечері 14 лютого, рівно о 20:00, зробити одну просту річ. Вийдіть до себе у двір. Увімкніть ліхтарик на телефоні, підійміть його високо вгору, і кілька хвилин так постійте».

Акції протесту 23, 31 січня і 2 лютого в Росії супроводжувалися жорстокими діями поліції і масовими затриманнями – рекордними в новітній історії Росії. Поліція застосовувала до протестувальників електрошокери: іноді навіть там, де затримувані не чинили опору.

Згідно з останнім опитуванням «Левада-центру», кожен п’ятий житель Росії схвалює діяльність Навального. Соціологи вказують, що більшість росіян (68%) не змінили свого ставлення до Олексія Навального через останні події: його повернення і подальший арешт, фільм про «палац Путіна» і мітинги.

4 лютого Волков заявив, що наступні протестні акції пройдуть тільки навесні цього року.

У кінці січня проти Волкова в Росії відкрили кримінальну справу про схиляння підлітків до участі в неузгоджених мітингах. Він перебуває за кордоном, в Росії Волкова оголосили в розшук. 5 лютого у батьків голови штабів Навального провели обшук.

Кілька чільних соратників Навального заразперебувають під домашнім арештом у так званій «санітарній справі». «Меморіал» визнав їх політв’язнями.