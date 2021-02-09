Соратники Навального провели переговори з політиками ЄС і США

Голова регіональної мережі штабів російського опозиціонера Олексія Навального Леонід Волков і виконавчий директор Фонду боротьби з корупцією Володимир Ашурков, що перебувають за кордоном, 8 лютого провели відеоконференцію з представниками Європейського союзу, США, Великої Британії, Канади та України, повідомляють агентство Reuters і низка європейських ЗМІ.

Імена тих, із ким вели переговори соратники Навального, не розкривають – повідомляється лише, що це були постійні представники держав-членів Євросоюзу, посли країн, що не входять в ЄС, і члени Європейської служби зовнішньополітичних дій.

Онлайн-зустріч була організована постійним представником Польщі при Європейському союзі.

За повідомленнями, під час конференції, яка тривала близько двох годин, йшлося про політику західних країн щодо Росії і, зокрема, можливе запровадження нових санкцій проти російської влади за арешти Олексія Навального, членів його команди й інших опозиціонерів.

Речниця МЗС Росії Марія Захарова, коментуючи переговори соратників Навального з іноземними представниками, заявила, що «так звані західні партнери продовжують абсолютно незаконний, неправовий і агресивний наступ» на Росію.

Олексій Навальний був заарештований і доправлений у московський слідчий ізолятор «Матроська тиша» в січні, відразу ж після свого повернення в Росію з Німеччини, де опозиціонер лікувався і відновлювався після отруєння бойовою хімічною отрутою «Новачок». Навальний звинувачує в спробі його вбивства президента Росії Володимира Путіна і співробітників ФСБ. У Кремлі звинувачення відкидають.

Пізніше російський суд змінив Навальному умовний термін на реальний у кримінальній справі 2014-го року, яку Європейський суд з прав людини визнав неправомірною. За рішенням суду політик має провести має три роки в колонії.

Арешт Навального викликав протести по всій Росії і хвилю репресій проти опозиції. Російська влада заарештувала майже всіх ключових членів команди Навального, проти них відкрили кримінальні справи. Всього на протестних акціях затримали близько десяти тисяч людей.

Європарламент закликав країни Євросоюзу запровадити санкції щодо ближнього кола президента Росії Володимира Путіна через переслідування Навального і використання проти нього бойової хімічної отрути «Новачок». У свою чергу, виконавчий директор ФБК Володимир Ашурков передав владі США узгоджений із Навальним список російських олігархів і чиновників, проти яких, на думку опозиційного політика, слід запровадити персональні санкції. У списку 35 осіб, серед них – голова Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін, голова МОЗ Михайло Мурашко, мільярдери Алішер Усманов і Роман Абрамович.