Головні особи в рухові критика Кремля Олексія Навального: все, що треба знати

Reuters

Ув’язнення критика Кремля Олексія Навального порушило питання про те, як продовжуватиме діяти російська опозиція за його відсутності.

Ось головні особи з його кола, які можуть відіграти важливішу роль у рухові Навального напередодні російських парламентських виборів у вересні.

Юлія Навальна

Юлія Навальна – дружина Олексія Навального, яка роками підтримує свого чоловіка в його політичній діяльності.

Її іноді називають «першою леді опозиції». Навальна давно звикла до слухань у судах, обшуків удома, блокувань банківських рахунків і викликів до поліції.

Одна з російських бізнес-асоціацій («Асоціація підприємців для розвитку бізнес-патріотизму» – ред.) закликала цього тижня заборонити особам, яких влада назвала «іноземними агентами», а також їхнім родичам балотуватися на виборні посади, в намаганні не допустити можливості, щоб так вчинила Навальна.

Ця група заявила, що хоче уникнути того, що сталося минулого року в сусідній Білорусі, де опозиція об’єдналася навколо Світлани Тихановської, дружини ув’язненого опозиційного блогера, після того, як її допустили до участі в президентських виборах як суперниці Олександра Лукашенка.

Навальна ніколи й не згадувала про якусь можливість, щоб вона балотувалася на будь-яку посаду. Під час двох масових акцій протесту в Москві минулого місяця її щоразу на якийсь час затримували.

Леонід Волков

Леонід Волков – один із найближчих соратників Навального, який відповідає за регіональні штаби опозиційного політика.

Волков живе за межами Росії. Він привернув до себе увагу після затримання Навального минулого місяця, коли він виступав із заявами щодо планів опозиції на майбутні протести.

Волков виїхав із Росії 2019 року, коли влада відкрила кримінальну справу за підозрою в відмиванні грошей Фондом боротьби з корупцією Навального, який розслідує корупцію в російській владі.

Навальний тоді заявляв, що поважає рішення Волкова залишити Росії і що його робота з-за кордону може врешті піти на користь, бо він стане недоступним для російських правоохоронних структур.

Після того, як Волков заявив, що російська опозиція припиняє вуличні протести до весни чи й до літа, він 9 лютого закликав росіян збиратися в дворах своїх будинків увечері в неділю, 14 лютого, і ввімкнути ліхтарики своїх мобільних телефонів на знак протесту проти російської влади.

Іван Жданов

Іван Жданов – директор Фонду боротьби з корупцією Навального, який публікує розслідування щодо корупції у владі Росії, як кажуть у фонді. Ці розслідування читають чи переглядають у відеоформаті багато людей. Раніше, перш ніж очолити ФБК, Жданов був керівником його юридичного відділу.

Одне з розслідувань Фонду минулого місяця стверджувало, що президент Росії Володимир Путін є фактичним власником пишного палацу на Чорному морі – російський керівник і наближені до нього завжди заперечували це.

Відеосюжет із розслідуванням від часу його оприлюднення в ютубі 19 січня переглянули понад 110 мільйонів разів.

Любов Соболь

Любов Соболь – юристка ФБК і водночас продюсерка каналу «Навальный LIVE» у ютубі, на якому Навальний і його союзники обговорюють гарячі політичні питання.

Із кінця минулого місяця Соболь перебуває під домашнім арештом, як і ще кілька соратників і соратниць Навального – офіційно, за «порушення карантинних правил» у час пандемії COVID-19 на несанкціонованій демонстрації. Останніми роками її не раз затримували під час вуличних протестів.

2019 року 33-річна жінка була серед кількох претендентів опозиційного спрямування, яким влада заборонила балотуватися на виборах до законодавчого органу міста Москви. Те голосування розглядали як генеральну репетицію загальноросійських парламентських виборів пізніше цього року.

Кіра Ярмиш

Кіра Ярмиш, яка нині перебуває в Росії під домашнім арештом, є речницею Навального з 2014 року. Раніше вона була волонтеркою під час передвиборчої кампанії Навального, який змагався за місце мера Москви 2013 року.

31-річна Ярмиш часто супроводжує Навального в його подорожах і була з ним і тоді, коли йому раптово стало зле в літаку під час польоту з Сибіру до Москви в серпні минулого року – після того, як його отруїли бойовою нервово-паралітичною речовиною.

Суд у Москві відхилив 9 лютого апеляцію Ярмиш проти її домашнього арешту. Як і Соболь і інших соратників і соратниць Навального, її обвинувачують у порушенні карантинних обмежень проти пандемії COVID-19 під час несанкціонованої демонстрації.

Олег Навальний

Олег Навальний, молодший брат Олексія Навального, перебуває під домашнім арештом після того, як він узяв участь у демонстрації в Москві, про яку влада заявила, що на ній були порушені вимоги безпеки, пов’язані з пандемією.

37-річного чоловіка звільнили з ув’язнення 2018 року після того, як він відбув термін у три з половиною роки за обвинуваченням у фінансових злочинах – яке, за словами критиків російської влади, мало на меті вчинити тиск на його брата Олексія і придушити вільнодумство.

Олексій Навальний у тій самій справі отримав умовний вирок. Але минулого тижня його змінили на реальний, нібито через порушення ним вимог до умовно засудженого.