У Росії суд відправив під арешт соратника Навального

Суд у столиці Росії Москві 19 вересня відправив під адміністративний арешт директора «Фонду боротьби з корупцією» Івана Жданова. Соратник опозиціонера Олексія Навального відбуватиме вісім діб, до яких його засудили в серпні.

Жданова затримали 19 вересня на виході з дому і доставили до відділу внутрішніх справ. Там на нього вже був складений протокол за порушення правил проведення масового заходу.

29 липня суд призначив Жданову 15 діб адміністративного арешту. 9 серпня він отримав ще 10 діб, але відбув з них тільки два дні. Опозиціонера тоді випустили з спецприймальника, і до кінця другий термін він не відбував. На засіданні 19 вересня суд вирішив, що директор ФБК має повернутися до місця несвободи.

Раніше управління Федеральної служби судових приставів Росії порушило проти Жданова кримінальну справу. Директора ФБК підозрюють у невиконанні рішення суду видалити з мережі фільм «Він вам не Дімон». У цій справі Жданову загрожує штраф до 200 тисяч рублів (це близько 80 тисяч гривень) або позбавлення волі на строк до двох років.

Розслідування ФБК «Він вам не Дімон», опубліковане в березні 2017 року, було присвячене прем’єр-міністру Росії Дмитру Медведєву, якого Навальний звинуватив у корупції. У травні 2017 року мільярдер Алішер Усманов виграв позов проти «Фонду боротьби з корупцією» з вимогою видалити з фільму частину розслідування, де згадується його ім’я.