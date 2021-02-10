Дружина Навального виїхала в Німеччину – ЗМІ

Дружина засудженого російського опозиційного політика Олексія Навального виїхала з Росії в Німеччину, повідомила у середу агенція «Інтерфакс» з посиланнями на джерела.

Юлія Навальна, яка була нещодавно затримана за участь у несанкціонованих мітингах на підтримку свого ув’язненого чоловіка, як повідомляється, прилетіла 10 лютого до німецького міста Франкфурта з московського аеропорту Домодєдово.

Жодних інших подробиць наразі немає.

Олексій Навальний був заарештований і доправлений у московський слідчий ізолятор «Матроська тиша» в січні, відразу ж після свого повернення в Росію з Німеччини, де опозиціонер лікувався і відновлювався після отруєння бойовою хімічною отрутою «Новачок». Навальний звинувачує в спробі його вбивства президента Росії Володимира Путіна і співробітників ФСБ. У Кремлі звинувачення відкидають.

Пізніше російський суд змінив Навальному умовний термін на реальний у кримінальній справі 2014-го року, яку Європейський суд з прав людини визнав неправомірною. За рішенням суду політик має провести має три роки в колонії.

Арешт Навального викликав протести по всій Росії і хвилю репресій проти опозиції. Російська влада заарештувала майже всіх ключових членів команди Навального, проти них відкрили кримінальні справи. Всього на протестних акціях затримали близько десяти тисяч людей.

Європарламент закликав країни Євросоюзу запровадити санкції щодо ближнього кола президента Росії Володимира Путіна через переслідування Навального і використання проти нього бойової хімічної отрути «Новачок».