Росія: речниці Навального дали 5 діб арешту за трансляцію «страйку виборців»

Суд у Росії 31 січня засудив до п’яти діб арешту речницю опозиціонера Олексія Навального Кіру Ярмиш.

Симоновський суд Москви визнав її винною за статтею про порушення правил проведення мітингу через висвітлення акцій на підтримку «страйку виборців», повідомляє із залу суду кореспондент Радіо Свобода.

Раніше цей суд за таким же обвинуваченням присудив вісім діб арешту, іншому соратнику опозиціонера, ведучому YouTube-каналу «Навальний Live» Руслану Шаведдінову.

Суддя зазначив, що прихильники Навального скоїли правопорушення «з метою формування негативного образу одного з зареєстрованих кандидатів» на посаду президента.

Шаведдінова і Ярмиш затримали 30 січня в московському аеропорту «Шереметьєво» після повернення в Росію. 28 січня соратники Навального вели на YouTube-каналі «Навальний Live» відеотрансляцію з акцій на підтримку оголошеного ним «страйку виборців». Прямий ефір був організований з іншої країни, щоб його не зірвали поліцейські, як це відбувалося під час попередніх акцій протесту, організованих Навальним.

Опозиціонер Навальний закликав до «страйку виборців» після того, як йому відмовили в реєстрації кандидатом на президентських виборах Росії. Акції 28 січня пройшли в десятках міст країни, в них брали участь тисячі людей. Трансляцію з протестів подивилися понад півтора мільйона осіб. По всій Росії були затримані 350 активістів. За протест 28 січня на 30 діб також був заарештований Денис Михайлов, координатор штабу Навального в Санкт-Петербурзі.