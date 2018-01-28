Росія: затримували 340 учасників «страйку виборців», Навального випустили до суду

У 25 містах Росії в день так званого «страйку виборців», що відбувся на заклик опозиціонера Олексія Навального, затримували загалом щонайменше 340 людей – такі дані станом на вечір навів російський незалежний правозахисний медіа-проект «ОВД-Інфо». Серед затриманих був і сам Навальний.

Урешті більшість затриманих відпустили, частину залишили у відділках поліції. Навального, зокрема, відпустили під зобов’язання з’явитися до суду, хоча, за словами його адвокатів, протоколу про адміністративне порушення щодо нього не складали.

Частину інших затриманих теж відпустили без складання протоколів про адмінпорушення, на інших такі протоколи складали. Щодо кількох активістів уже й винесли рішення, на кшталт штрафу у 150 тисяч рублів (нині це понад 76 тисяч гривень) чи адмінарешту на 10 діб.

Є також повідомлення про побиття декого з затриманих.

Деяких активістів затримували не на самих акціях, а вдома або біля дому. Серед затриманих є і журналісти, зокрема кореспонденти Радіо Свобода чи його проектів.

Крім того, в Москві поліція силою ввірвалася в офіс Фонду боротьби з корупцією, заснованого Навальним, під приводом повідомлення про мінування приміщення, яке нібито здійснив один із працівників самого ж фонду. Там теж затримали кількох працівників фонду.

Загалом в акції, що відбулася в Росії приблизно в сотні міст, узяли участь тисячі людей. Наймасовіші демонстрації були в Москві і Санкт-Петербурзі. У цих містах, як і в низці інших, акція не була дозволена, і поліція попереджала, що дасть рішучу відповідь. За словами Навального, приблизно в 80 відсотках міст влада погодилася з акцією.

Опозиційний діяч і борець із корупцією Олексій Навальний закликав своїх прихильників вийти 28 січня на «страйк виборців», щоб протестувати проти того, що його не допустили до участі у виборах президента Росії на підставі непогашеної судимості. Опозиціонер відтак називає вибори, призначені на 18 березня, нечесними і закликає прихильників не йти на них.