У Росії затримали майже 260 учасників «страйку виборців»

У кількох містах Росії в день так званого «страйку виборців», що відбувся на заклик опозиціонера Олексія Навального, затримали загалом щонайменше 257 людей – такі дані навів російський незалежний правозахисний медіа-проект «ОВД-Інфо».

За його та іншими повідомленнями, затримання відбувалися принаймні у 25 містах. Більшу частину затриманих уже відпустили, ще частина лишається в поліції.

Декого відпустили без складання протоколів про адміністративне порушення, на інших такі протоколи складали. Щодо кількох активістів уже й винесли рішення, на кшталт штрафу у 150 тисяч рублів (нині це понад 76 тисяч гривень) чи адмінарешту на 10 діб.

Є також повідомлення про побиття декого з затриманих.

Деяких активістів затримували не на самих акціях, а вдома або біля дому. Серед затриманих є і журналісти, зокрема кореспонденти Радіо Свобода чи його проектів.

Також серед затриманих – і фактичний організатор акції, опозиційний діяч і борець із корупцією Олексій Навальний. Його затримали на мітингу в Москві і залишили у відділку поліції на 48 годин до суду. Його звинуватили за статтею Кодексу про адміністративні правопорушення Росії про порушення порядку проведення публічного заходу.

Загалом в акції взяли участь тисячі людей. Наймасовіші демонстрації були в Москві і Санкт-Петербурзі. У штабі Навального заявляють, що загалом заходи «страйку виборців» відбулися у 118 містах – і в Росії, і за її межами.

Олексій Навальний закликав своїх прихильників вийти 28 січня на «страйк виборців», щоб протестувати проти того, що його не допустили до участі у виборах президента Росії на підставі непогашеної судимості. Опозиціонер відтак називає вибори, призначені на 18 березня, нечесними і закликає прихильників не йти на них.