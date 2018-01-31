Росія: ведучого «Навальний Live» Шаведдінова арештували на 8 діб

Суд у Росії на 8 діб заарештував Руслана Шаведдінова, прес-секретаря кампанії опозиціонера Олексія Навального і ведучого YouTube-каналу «Навальний Live».

Симоновський суд Москви визнав Шаведдінова винним за статтею про порушення правил проведення мітингу через висвітлення акцій на підтримку страйку виборців, повідомляє із залу суду кореспондент Радіо Свобода.

Шаведдінова заарештували, незважаючи на те, що він не брав участі в організації всеросійського протесту 28 січня і не вів Twitter «Навальний Live», де нібито публікувалися заклики до проведення несанкціонованої акції, заявив адвокат засудженого В'ячеслав Гімаді.

Він зазначив, що Шаведдінов брав участь у відеотрансляції страйку виборців, перебуваючи за межами Росії, а екстериторіальне застосування закону, як висловився адвокат, загрожує Росії міжнародним скандалом.

Шаведдінов був затриманий 30 січня в московському аеропорту «Шереметьєво» разом із Кірою Ярмиш, прес-секретарем опозиціонера Олексія Навального, після повернення в Росію. 28 січня Ярмиш і Шаведдінов вели на YouTube-каналі «Навальний Live» відеотрансляцію з акцій на підтримку страйку виборців. Прямий ефір був організований з іншої країни, щоб його не зірвали поліцейські, як це відбувалося під час попередніх акцій протесту, організованих Навальним.

Після затримання Ярмиш і Шаведдінову висунули обвинувачення за статтею про порушення правил проведення мітингу. Вирок Ярмиш ще не винесли.

Навальний закликав до страйку виборців після того, як йому відмовили в реєстрації кандидатом на президентських виборах Росії. Акції 28 січня пройшли в десятках міст країни, в них брали участь тисячі людей. Трансляцію з протестів подивилися понад півтора мільйона осіб. По всій Росії затримали 350 активістів. Раніше за протест 28 січня на 30 діб також був заарештований Денис Михайлов, координатор штабу Навального в Санкт-Петербурзі.