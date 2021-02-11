Юлія Навальна прилетіла до Німеччини з «приватним візитом» – Der Spiegel

Дружина опозиціонера Олексія Навального Юлія поїхала до Німеччини з «приватним візитом», повідомив тижневик Der Spiegel.

Напередодні повідомляли, що літак, на борту якого була Навальна, приземлився в аеропорту Франкфурта-на Майні. Всупереч поширюваній у російських ЗМІ версії, її від’їзд із Росії не викликаний страхом через арешт чоловіка, наголошує німецьке видання.

Як повідомило російське державне агентство «РИА Новости» з посиланням на одного з пасажирів рейсу, після прильоту до Франкфурта Юлія Навальна залишалася в транзитній зоні, коли інші пасажири попрямували на паспортний контроль. За словами співрозмовників агентства, Навальну відвезли до іншого виходу.

Вдень 10 лютого про відліт Навальної в Німеччину з московського аеропорту «Домодєдово» повідомило російське агентство «Інтерфакс» із посиланням на джерело. При цьому адвокати дружини Навального говорили, що не знають про її від’їзд.

Сама Навальна ситуацію поки що не коментувала.

Юлія Навальна 17 січня повернулася в Москву разом із чоловіком з Німеччини, де Олексій Навальний проходив лікування після отруєння бойовою отруйною речовиною «Новачок». Опозиціонер був затриманий в аеропорту відразу ж після прибуття в Росію, потім суд ухвалив рішення про його арешт. 2 лютого Навальному замінили умовний термін на реальний. Суд постановив відправити його в колонію на два роки і вісім місяців.

23 і 31 січня, а також 2 лютого під багатьох містах Росії пройшли акції протесту з вимогою звільнити Олексія Навального. На них затримали більше ніж 11 тисяч людей, відкрили 50 кримінальних справ.

1 лютого суд у Москві визнав Юлію Навальну винною в участі в неузгодженій акції і призначив їй штраф в розмірі 20 тисяч рублів.