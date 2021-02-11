Влада Литви відмовилася затримувати соратника Навального Волкова

Влада Литви відмовилися виконувати постанову російського суду про затримання соратника Олексія Навального Леоніда Волкова, який зараз перебуває у країні. Про це повідомляє Associated Press.

29 січня Слідчий комітет Росії заочно висунув очільнику регіональних штабів Навального звинувачення за статтею про залучення неповнолітніх до участі у несанкціонованій акції. Максимальне покарання за цією статтею – позбавлення волі на строк до трьох років. Вчора Басманний суд Москви заочно заарештував Леоніда Волкова на два місяці і оголосив його в міждержавний розшук. Це означає, що його розшукуватимуть на території СНД, в яку Литва ніколи не входила.

Глава МВС Литви Агне Білотайте засудила «використання міжнародних інструментів для політично мотивованого переслідування». Глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс в свою чергу сказав, що використання інструменту міжнародного розшуку проти опозиції дискредитує участь Росії в Інтерполі.

За версією слідства, Волков закликав підлітків брати участь в акції протесту на підтримку Олексія Навального, що відбулася 23 січня. Волков заперечує провину.

Масові акції на підтримку російського опозиціонера Олексія Навального пройшли в багатьох містах Росії 23 і 31 січня і 2 лютого. По всій країні були затримані понад 11 тисяч їх учасників, сотні людей досі перебувають під адміністративним арештом. Кілька соратників Навального поміщені під домашній арешт у так званій санітарній справі. «Меморіал» визнав їх політв’язнями.

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