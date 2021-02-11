Влада Литви відмовилася затримувати соратника Навального Волкова

Влада Литви відмовилися виконувати постанову російського суду про затримання соратника Олексія Навального Леоніда Волкова, який зараз перебуває у країні. Про це повідомляє Associated Press.
29 січня Слідчий комітет Росії заочно висунув очільнику регіональних штабів Навального звинувачення за статтею про залучення неповнолітніх до участі у несанкціонованій акції. Максимальне покарання за цією статтею – позбавлення волі на строк до трьох років. Вчора Басманний суд Москви заочно заарештував Леоніда Волкова на два місяці і оголосив його в міждержавний розшук. Це означає, що його розшукуватимуть на території СНД, в яку Литва ніколи не входила.
Глава МВС Литви Агне Білотайте засудила «використання міжнародних інструментів для політично мотивованого переслідування». Глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс в свою чергу сказав, що використання інструменту міжнародного розшуку проти опозиції дискредитує участь Росії в Інтерполі.
За версією слідства, Волков закликав підлітків брати участь в акції протесту на підтримку Олексія Навального, що відбулася 23 січня. Волков заперечує провину.
Масові акції на підтримку російського опозиціонера Олексія Навального пройшли в багатьох містах Росії 23 і 31 січня і 2 лютого. По всій країні були затримані понад 11 тисяч їх учасників, сотні людей досі перебувають під адміністративним арештом. Кілька соратників Навального поміщені під домашній арешт у так званій санітарній справі. «Меморіал» визнав їх політв’язнями.
Російський опозиціонер Навальний і Україна
Восени 2014 року Олексій Навальний у відповідь на запитання про статус Криму риторично запитав: «Крим – це бутерброд із ковбасою, чи що, щоб його туди-сюди повертати?». Він визнав, що Росія порушила міжнародне право, окупувавши український півострів, але заявив, що Крим «де-факто російський».
Згодом опозиціонер зазначав, що метафора з бутербродом не найбільш вдала, але вона встигла стати крилатою.
Хоча Навальний заявляв, що Росія захопила півострів незаконно, у 2015-му в інтерв’ю російській службі Радіо Свобода і «Голосу Америки» він сказав, що «питання Криму» не вдасться швидко вирішити. Політик пояснив це тим, що там нібито мешкає 3 мільйони людей із російськими паспортами. Виходом із ситуації тоді він назвав «чесний референдум», перед яким можливість агітувати матимуть українська влада і кримські татари.
Однак вже в 2017 році Навальний заявив, що «не бачить вирішення кримської проблеми», і цю проблему, на його думку, «не вирішить ані президент Путін, ані президент Навальний».
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У 2017 році Навальний визнав, що в Україні воюють російські війська, і пообіцяв вивести їх в разі перемоги на президентських виборах 2018 року (до участі в яких зрештою не був допущений). Водночас він заявляв про необхідність надати жителям Донбасу амністію та гарантії захисту від репресій.
При цьому опозиціонер у коментарі DW називав тему України «периферійною» для внутрішньої російської політики, а її обговорення – хоч і важливим, але таким, «чого хоче Путін», аби нав’язувати свій порядок денний.
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