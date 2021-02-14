Росія: сотні жінок провели акцію на підтримку політв’язнів

У Москві і Санкт-Петербурзі 14 лютого жінки вишикувалися в ланцюг солідарності на підтримку дружини російського опозиціонера Олексія Навального, Юлії й інших жінок, які потрапили під репресії.

У руках в учасниць акції – біла стрічка, квіти і червоні сердечка з іменами переслідуваних за політичними мотивами.

Учасниці висловили солідарність із художницею Юлією Цвєтковою, політиками Любов’ю Соболь і Юлією Галяміною, художницею й активісткою Льолею Нордик, активістками Марією Альохіною, Люсею Штейн, Анастасією Шевченко, речницею Навального Кірою Ярмиш та іншими жінками.

Вони вимагали звільнити всіх політичних в’язнів, припинити сфабриковані кримінальні й адміністративні справи, припинити тортури на акціях і у відділеннях поліції та насильство на адресу мирних протестувальників.

На акцію солідарності прийшли невідомі в касках НАТО і з іграшковими автоматами. Ймовірно, чоловіки є активістами прокремлівського руху НОД. Вони роздають учасницям акції «долари», у відповідь жінки скандують «Ганьба!», повідомляє «МБХ медіа».

14 лютого також проходить акція «Любов сильніша за страх», анонсована прихильниками Олексія Навального. Раніше МВС, Слідчий комітет Росії і Генпрокуратура попередили про відповідальність за участь у неузгоджених акціях.

Формат жіночих ланцюгів солідарності з’явився в Білорусі під час акцій протесту 2020 року.