Росія: прокуратура ще раз попросила суд відправити Навального в колонію

Сторона обвинувачення у кримінальній справі проти російського опозиціонера Олексія Навального про наклеп попросила суд засудити його до штрафу і відправити в колонію по так званій кримінальній справі «Ів Роше» на три з половиною роки.

Процес проходить у будівлі Бабушкінського суду столиці Росії Москви.

Прокуратура вважає провину Навального у справі повністю доведеною і просить засудити його до штрафу в 950 тисяч рублів і замінити йому умовний термін на реальний у справі «Ів Роше».

У цій справі інший суд вже постановив відправити Навального до колонії на ті ж три з половиною роки (в ув’язненні він може провести не більш як 2 років вісім місяців з урахуванням часу домашнього арешту та перебування в СІЗО).

У разі, якщо суд задовольнить вимогу прокурорів, термін Навального у справі «Ів Роше» не збільшиться, але рішення про його ув’язнення по ній буде ухвалене вже двома судами одночасно.

Опозиціонера звинувачують у наклепі на адресу учасника рекламного ролика державного російського каналу RT на підтримку поправок до конституції Росії. Потерпілим сторона обвинувачення називає 95-річного ветерана Другої світової війни Ігната Артеменка. Його, як стверджується, образила заява політика в соціальних мережах, що учасники зйомки агітаційного ролика – «продажні холуї і зрадники».

Прокурор заявила, що Артеменко «символізує все, що Навальний ненавидить в Росії». Обвинувачення припустило, що умисел опозиціонера – «свідома дискредитація» ролі Радянського Союзу в перемозі у Другій світовій війні.

Навальний і його прихильники називають справу політично мотивованою. На думку його адвокатів, він висловив оціночне судження, яке не може вважатися наклепом. Адвокати просять суд не порушувати Конвенцію про права людини, винести Навальному виправдувальний вирок, а справу припинити.

Вирок у справі Навального повинен бути оприлюднений 20 лютого, оголосила суддя. Того ж дня у Московському міському суді має розглядатися апеляція на рішення відправити його в колонію.