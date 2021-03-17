На Житомирщині зростає кількість хворих на COVID-19 – відеорепортаж із лікарні

У місті Овручі, що на Житомирщині, продовжує зростати кількість хворих на COVID-19. Щоденно в Овруцьку міську клінічну лікарню прибувають нові пацієнти. Як повідомляють лікарі, станом на 16 березня були завантажені майже 50% ліжкомісць, виділених для хворих на ковід. Загалом у клінічній міській лікарні підготовлено 80 місць для хворих із коронавірусом, утім, наголошують медики, відчутно зріс приріст хворих. Відтак, за минулий тиждень в лікарні поступило близько 30 хворих. І їхня кількість продовжує зростати. Чого чекати Житомирщині, яка й так у «червоній зоні», і як виглядає коронавірусна ситуація нині? Радіо Свобода побувало в цій лікарні. Деталі у відеорепортажі.