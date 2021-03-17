В Україні за останню добу виявили 11 833 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, захворіли 609 дітей і 388 медпрацівників. Також минулої доби шпиталізували 4 887 людей, одужали – 5 467. Померли 289 людей. За весь час пандемії в Україні захворіли 1 489 023 людини, 28 986 – померли.
На Житомирщині зростає кількість хворих на COVID-19 – відеорепортаж із лікарні
У місті Овручі, що на Житомирщині, продовжує зростати кількість хворих на COVID-19. Щоденно в Овруцьку міську клінічну лікарню прибувають нові пацієнти. Як повідомляють лікарі, станом на 16 березня були завантажені майже 50% ліжкомісць, виділених для хворих на ковід. Загалом у клінічній міській лікарні підготовлено 80 місць для хворих із коронавірусом, утім, наголошують медики, відчутно зріс приріст хворих. Відтак, за минулий тиждень в лікарні поступило близько 30 хворих. І їхня кількість продовжує зростати. Чого чекати Житомирщині, яка й так у «червоній зоні», і як виглядає коронавірусна ситуація нині? Радіо Свобода побувало в цій лікарні. Деталі у відеорепортажі.
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