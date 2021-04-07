Голову МОЗ Чехії звільнили після відмови дозволити «Спутник V»

Петр Аренбергер, керівник однієї з провідних лікарень Праги, призначений на посаду міністра охорони здоров’я Чехії. Відповідне рішення ухвалив президент країни Мілош Земан. Він доручив новому голові МОЗ виконувати роботу в інтересах здоров’я чеських громадян і забезпечити доступність вакцин від коронавірусу, зокрема російської «Спутник V».

Попередник Аренбергера, Ян Блатни, виступав проти використання російського препарату до схвалення європейського регулятора. Президент Земан і прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш на тлі вкрай повільних темпів вакцинації в країні і Євросоюзі критикували позицію ексміністра щодо «Спутника V».

Блатни назвав свою відставку політичним рішенням, на яке прем’єр і президент мають право.

Прем’єр-міністр Бабіш заявив, що відставка Блатни не пов’язана зі «Спутником». За його словами, Чехія не реєструватиме вакцину окремо від ЄС. Бабіш зазначив, що основною причиною звільнення міністра стали різні підходи до управління охорони здоров’я, в тому числі зайва бюрократія в міністерстві.

Аренбергер раніше заявляв, що дозволить використання російської вакцини в рамках клінічних випробувань на добровольцях. Для цього, за його словами, буде досить схвалення чеського регулятора. Отримати його міністр сподівається протягом місяця.

Російський препарат «Спутник V» проходить реєстрацію в Європейському агентстві лікарських засобів. Якщо схвалення буде отримано, то препарат зможуть використовувати країни Євросоюзу.

У Чехії проживає близько 11 мільйонів людей. Восени минулого року в країні почався різкий ріст випадків COVID-19. За останніми даними, з початку пандемії в Чехії виявлено понад півтора мільйона випадків COVID-19. Померли більше ніж 27 тисяч людей. Рівень смертності в Чехії – один із найвищих у світі.

В Європі «Спутник V» самостійно використовують Угорщина і Словаччина. У Словаччині використання російського препарату викликало політичну кризу. Прем’єр країни Іґор Матович пішов у відставку.

Можливість закупівлі «Спутника V» розглядає Австрія. Про це в кінці березня заявив канцлер Себастьян Курц. Німеччина заявляла про готовність застосовувати російську вакцину після схвалення в ЄС.