Третя хвиля COVID-19: країни Європи готують нові заходи

Низка країн Європи готує нові обмежувальні заходи чи продовження вже запроваджених для протистояння третій хвилі пандемії COVID-19.

Німеччина, де карантинні заходи запроваджують на рівні федеральних земель і центральний уряд не має таких повноважень, продовжить свої часткові карантинні заходи принаймні до 18 квітня, а на Великодні свята на п’ять днів практично повністю закриє країну, домовилася канцлерка Анґела Меркель у перебігу багатогодинної онлайн-наради з керівниками земель, яка протяглася за північ на 23 березня.

Їй не вдалося домогтися рішення про закриття крамниць, крім продуктових та інших життєво необхідних, по всій країні – це лишиться на розсуд місцевої влади, яка має право далі посилювати обмеження понад домовлені. Але таке закриття все ж відбудеться в усій Німеччині принаймні з 1 по 5 квітня (Великдень за григоріанським календарем припадає цього року на 4 квітня).

Протягом цих днів мешканців Німеччині просять якнайменше виходити з дому. Служби Божі мають відбуватися онлайн. Забороняються й великі родинні зустрічі, які будуть обмежені членами двох домогосподарств або п’ятьма людьми.

Крім того, людей закликають не їздити за кордон без поважних причин, а відпочинок проводити в межах своїх федеральних земель.

За словами Меркель, ситуація серйозна. Таким чином Німеччина змінила свій курс зі шляху поступового зняття обмежень, на який країна стала кілька тижнів тому, коли здавалося, що становище почало поліпшуватися.

На цей час у Німеччині першу дозу вакцини від COVID-19 отримало лише близько 9 відсотків населення, обидві дози – близько 4 відсотків.

Тим часом у країні поширюються нові мутації вірусу, які більш заразні, ніж первісна, і викликають тяжчий перебіг хвороби і в молодших пацієнтів.

У Чехії уряд вирішив просити нижню палату парламенту про продовження режиму надзвичайного стану ще на 30 днів – нині чинний режим діє до 28 березня. Він необхідний, на думку уряду, для збереження нинішніх обмежень, що є одними з найсуворіших у Європі: крім закриття більшості крамниць, усіх культурних, спортивних закладів тощо, в Чехії також діє обмеження на пересування за межі свого невеликого адміністративного району. Епідемічна ситуація в Чехії вже тривалий час залишається однією з найгірших у Європі, а іноді й у світі.

Останніми днями також продовжують чи посилюють карантинні заходи й інші країни Європи, на всій своїй території чи за регіонами, через прискорене розповсюдження інфекції. Серед таких країн – Франція, Італія, Австрія чи Польща, які теж було починали послаблювати обмеження, але змінили ці наміри.

А у Великій Британії прем’єр-міністр Боріс Джонсон попередив, що третя хвиля пандемії, яка нині охоплює континентальну Європу, може дістатися й до його країни – попри те, що принаймні першу з двох необхідних доз вакцини там отримала половина дорослого населення.

Станом на 23 березня у світі, за даними американського Університету Джонза Гопкінза, було зареєстровано загалом від початку пандемії понад 123 мільйони 690 тисяч випадків коронавірусного захворювання; понад 2 мільйони 723 тисячі людей від нього померли, понад 70 мільйонів 138 тисяч уже видужали.