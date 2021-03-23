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23 березня 2021, Київ 15:26
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Нове довкола COVID-19 на початку тижня – відео

Нове довкола COVID-19 на початку тижня – відео
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Нове довкола COVID-19 на початку тижня – відео

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Британсько-шведський виробник вакцини AstraZeneca заявляє, що розширені дані американського дослідження цієї вакцини проти COVID-19 показують, що вона ефективна на 79 відсотків; Європейський союз заявляє, що йому не потрібна російська вакцина «Спутнік V» на тлі того, як російський потяг доставляє дози цієї вакцини для віддалених груп населення Сибіру; Німецькі туристи прибувають на іспанський острів Майорку на тлі зняття карантинних обмежень, незважаючи на деякий опір цьому всередині самої Німеччини; А поліція Мадрида розігнала 384 незаконні вечірки за одні вихідні. (Автор: Ніл Боудлер, відео Reuters)

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