Британсько-шведський виробник вакцини AstraZeneca заявляє, що розширені дані американського дослідження цієї вакцини проти COVID-19 показують, що вона ефективна на 79 відсотків; Європейський союз заявляє, що йому не потрібна російська вакцина «Спутнік V» на тлі того, як російський потяг доставляє дози цієї вакцини для віддалених груп населення Сибіру; Німецькі туристи прибувають на іспанський острів Майорку на тлі зняття карантинних обмежень, незважаючи на деякий опір цьому всередині самої Німеччини; А поліція Мадрида розігнала 384 незаконні вечірки за одні вихідні. (Автор: Ніл Боудлер, відео Reuters)