Степанов оголосив другий етап вакцинації в Україні

Другий етап вакцинальної кампанії стартує в Україні з 22 березня, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

«Із 22 березня в Україні стартує другий етап вакцинації. До організації щеплень, окрім мобільних бригад, додаються ще пункти щеплень у кількості 565 одиниць. На другому етапі розпочнеться вакцинація людей з надзвичайно високим ризиком інфікування – сімейних лікарів. Із прибуттям нових вакцин також розпочнеться вакцинація працівників соціальної сфери, громадського здоров’я та людей віком понад 80 років (з 29-30 березня)», – повідомив Степанов.

За його словами, загалом у рамках другого етапу вакцинації планується запустити понад 2,5 тисячі пунктів щеплень, які розгортатимуть залежно від того, як надходитиме вакцина.

Степанов повідомив, що на сьогодні програма вакцинації перевищила відмітку у 100 тисяч – в країні наразі вакцинувалися 111 025 людей.

Перший етап вакцинації передбачає добровільне щеплення медичних працівників закладів, які працюють із хворими на COVID-19, мешканців та персонал будинків для людей літнього віку, а також військових на фронті.

24 лютого в Україні розпочалася планова вакцинація від коронавірусної інфекції. За день до цього до країни прибула перша партія вакцини від COVID-19. З Індії привезли 500 тисяч доз вакцини Covishield (індійська назва вакцини Oxford/AstraZeneca).